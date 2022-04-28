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12:54 28 Апреля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Британия снова подтвердила право Украины наносить удары по логистике РФ: в МИД России истерика

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес повторил утверждение, что у Украины есть законное право наносить удары по логистике на территории России, что вызвало бурную реакцию с угрозами у МИД РФ.

Захарова пригрозила западным советникам в Украине

Свое мнение Уоллес высказал в интервью телекомпании BBC в Великобритании.

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“Если бы Украина решила нацелиться на логистическую инфраструктуру для российской армии, это было бы законно в соответствии с международным правом”, – сказал Уоллес, повторив аналогичное заявление министра вооруженных сил Джеймса Хиппи.

Он также напомнил, что Великобритания помогает Украине, в частности, артиллерией, которую она использует против российских войск.

По мнению Reuters, британское оружие вряд ли будет использовано для нанесения удара по России из Украины.

Ранее на этой неделе Россия предупредила Великобританию после того, как министр вооруженных сил Джеймс Хиппи выразил аналогичную точку зрения.

«Мы хотели бы подчеркнуть, что прямая провокация Лондоном киевского режима к таким действиям, если такие действия будут осуществлены, немедленно приведет к нашему пропорциональному ответу», – заявили в минобороны РФ.

Также на брифинге 28 апреля пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с еще одним строгим предупреждением западным странам, в частности Великобритании, по поводу якобы поощрения Украины к нанесению ударов на территории России.

По ее словам Запад “использует” президента Украины Владимира Зеленского, и потребовала прекратил испытывать терпение России.

Также она пригрозила ударами по западным высокопоставленным лицам в Украине.

“Такая агрессия против России не может остаться без ответа. Мы хотели бы, чтобы Киев и западные столицы серьезно отнеслись к заявлению министерства обороны России о том, что дальнейшая провокация, побудившая Украину нанести удар по российским объектам, будет встречена жесткой реакцией со стороны России”,  -сказала Захарова.

Также она прямо предупредила, что от ответных мер РФ могут пострадать советники из западных стран, находящиеся в центрах принятия решений Украины.

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