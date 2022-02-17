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Главная » Украина » Экономика
13:18 28 Апреля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Херсонскую область с 1 мая переведут на рубли, а референдума не будет

С 1 мая в Херсонской области оккупанты планируют начать постепенный переход с гривен на рубли.

В Херсонской области оккупанты передумали проводить псевдореферендум

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на самопровозглашенного  замглавы  военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова. По его словам, в течение четырёх месяцев в ходу будут обе валюты.

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Также коллаборант назвал информацию о запланированном референдуме по созданию ХНР «фейком» и заявил, что сейчас главная задача – восстановление экономики региона.

При этом Стремоусов подчеркнул, что возвращение Херсонской области в «нацистскую», как он утверждает, Украину тоже  исключено.

Тэги: херсон
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