Херсонскую область с 1 мая переведут на рубли, а референдума не будет

С 1 мая в Херсонской области оккупанты планируют начать постепенный переход с гривен на рубли.

В Херсонской области оккупанты передумали проводить псевдореферендум



Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на самопровозглашенного замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова. По его словам, в течение четырёх месяцев в ходу будут обе валюты.

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Также коллаборант назвал информацию о запланированном референдуме по созданию ХНР «фейком» и заявил, что сейчас главная задача – восстановление экономики региона.

При этом Стремоусов подчеркнул, что возвращение Херсонской области в «нацистскую», как он утверждает, Украину тоже исключено.

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