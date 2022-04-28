НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
14:00 28 Апреля 2022 Просмотров 79   КомментариевКомментарии

Под Мелитополем партизаны взорвали единственный железнодорожный мост, снабжавший армию РФ из Крыма

Сегодня, 28 апреля, около 8 утра, в Акимовке Мелитопольского района украинские партизаны подорвали железнодорожный мост, по которому шло обеспечения российской армии из Крыма.

Взорванный мост в Акимовке

Об этом сообщил ряд местных Telegram-каналов.

Позже информацию подтвердил спикер Одесской ОВА Братчук.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По мосту оккупанты доставляли на материк оружие и топливо для военной техники из АР Крым.

По словам местных жителей, у россиян после происшествия началась паника.

Мост был оцеплен, а российские военные тщательно досматривали все проезжавшие автомобили, проверяли всех велосипедистов и пешеходов.

Loading...

Новости по теме

ТОР
28.04.2022 13:18
Херсонскую область с 1 мая переведут на рубли, а референдума не будет
ТОР
28.04.2022 12:54
Британия снова подтвердила право Украины наносить удары по логистике РФ: в МИД России истерика
ТОР
28.04.2022 12:30
Великобритания может дать Украине оружие для удара по кораблям РФ в Черном море
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com