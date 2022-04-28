Под Мелитополем партизаны взорвали единственный железнодорожный мост, снабжавший армию РФ из Крыма

Сегодня, 28 апреля, около 8 утра, в Акимовке Мелитопольского района украинские партизаны подорвали железнодорожный мост, по которому шло обеспечения российской армии из Крыма.

Взорванный мост в Акимовке



Об этом сообщил ряд местных Telegram-каналов.

Позже информацию подтвердил спикер Одесской ОВА Братчук.

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По мосту оккупанты доставляли на материк оружие и топливо для военной техники из АР Крым.

По словам местных жителей, у россиян после происшествия началась паника.

Мост был оцеплен, а российские военные тщательно досматривали все проезжавшие автомобили, проверяли всех велосипедистов и пешеходов.