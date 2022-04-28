Херсонскую область попытаются присоединить к Крыму

Оккупанты понимают, что никакого референдума не получится и пытаются найти всевозможные способы забрать украинскую территорию, считает мэр Херсона.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев



Мэр Херсона Игорь Колыхаев рассказал, как живет сейчас город в оккупации. Херсонский городской совет с 26 апреля работает дистанционно, а более 40% населения уже уехали из города.

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Коммунальные службы города остались без части своих работников, но пытаются обеспечить жизнедеятельность Херсона. На коммунальных предприятиях критической инфраструктуры выехало до 15% сотрудников, являющихся профессионалами и профессионально выполнявших свою работу. Это для города потеря. Сейчас функционал выехавших людей перекрывается теми, кто остался. Прежде всего горожане должны получать воду, на этом и делается акцент.

Относительно разговоров о «референдуме» у действующего мэра нет точной информации. По его словам признаков того, что будет «референдум» – нет. Оккупанты назначили коменданта области и города, а также нового председателя облгосадминистрации – Сальдо Владимира Васильевича, и нового городского голову – Кобца Александра Юрьевича. Игорь Колыхаев больше склоняется, что скорее всего планируется область присоединять к Крыму:

«У меня нет точной информации. Общаюсь с жителями нашего города и вижу, что нет признаков того, что будет референдум. Что я вижу: референдума не будет. Делать еще одну квазиреспублику нет смысла. Подготовки к референдуму нет.»

В Херсоне безопасных зеленых коридоров не было. Люди на свой страх и риск выезжают машинами и бывает, что до трех суток стоят в очередях до 10 километров. Бывает, что они не проходят и разворачиваются. И не только из Херсона — это из Берислава, Новой Каховки, Каховки, люди уезжают из Херсонской области. Они волнуются, это первое и второе — смущенные слухами, что здесь будет «ХНР». Люди в телеграм-каналах находили друг друга, волонтеры их вывозили то в сторону Николаева, то в сторону Мелитополя, сейчас везут в сторону Кривого Рога.

Ранее Власти писали, что с 1 мая в Херсонской области оккупанты планируют начать постепенный переход с гривен на рубли.