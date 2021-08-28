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15:49 28 Апреля 2022 215 Комментарии
Российская армия обстреляла Нью-Йорк: есть погибшие и раненые
Оккупанты нанесли авиаудар по Нью-Йорку Донецкой области.
Предварительно повреждено 9 частных домов
Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация.
В результате утреннего авиаудара погибло трое человек, еще трое пострадало – все гражданские. Число погибших и раненых все еще предварительное, их количество может быть больше.
Нью-Йорк был обстрелян неуправляемыми авиаракетами. Они упали на территории жилых кварталов и промышленного предприятия.
Предварительно повреждено 9 частных домов, но точное количество разрушений еще предстоит определить.
Как ранее сообщали Власт: ракетный обстрел Одессы: все подробности.
Тэги: Нью-Йорк, Донецкая область, жертвы, обстрел, Авиаудар, гражданские
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