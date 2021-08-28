Российская армия обстреляла Нью-Йорк: есть погибшие и раненые

Оккупанты нанесли авиаудар по Нью-Йорку Донецкой области.

Предварительно повреждено 9 частных домов



Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация.

В результате утреннего авиаудара погибло трое человек, еще трое пострадало – все гражданские. Число погибших и раненых все еще предварительное, их количество может быть больше.

Нью-Йорк был обстрелян неуправляемыми авиаракетами. Они упали на территории жилых кварталов и промышленного предприятия.

Предварительно повреждено 9 частных домов, но точное количество разрушений еще предстоит определить.

Как ранее сообщали Власт: ракетный обстрел Одессы: все подробности.

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