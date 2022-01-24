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16:07 28 Апреля 2022 0 Комментарии
Германия готова к отключению Сбербанка от SWIFT – Bloomberg
Германия готовит шестой пакет санкции против России, в котором изменила позицию по «Сбербанку».
Разработку этого пакета санкций ускорило отключение Польши и Болгарии от поставок российского газа
Об этом сообщает Liga.net
Германия разрабатывает новый пакет санкций против РФ. В шестом пакете санкций ФРГ готова рассмотреть вопрос о наложении санкций на самый большой банк России «Сбербанк», а также отключение его от SWIFT.
Сообщается, что Германия сняла принципиальные возражения против отключения Сбербанка от SWIFT, а также поддерживает поэтапное эмбарго на российскую нефть.
Разработку этого пакета санкций ускорило отключение Польши и Болгарии от поставок российского газа.
Тэги: Россия, санкции, Германия, Сбербанк
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