Байден представит проект по передаче Украине средств российских олигархов

Президент США анонсирует расширения полномочий по привлечению к ответственности правительства и элит РФ за войну в Украине.

Байден "предупредил" российских олигархов



Сегодня в четверг, 28 апреля, Байден в дополнение к пакету предложений помощи для Украины представит инициативу, которая позволит «изымать» активы российских предпринимателей и направлять их на «нужды Украины», сообщает Белый дом.

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Этот пакет предложений установит новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российской клептократией, позволит правительству США использовать вырученные средства для поддержки Украины и еще больше укрепит соответствующие правоохранительные инструменты.

Создание упрощенного административного органа для ареста и конфискации активов олигархов направлено на упрощение процесса ареста активов олигархов, расширение активов, подлежащих аресту, и обеспечение потока доходов в Украину.

Соединенные Штаты могут конфисковать доходы от нарушений санкций, но они не могут конфисковать имущество, используемое для содействия нарушениям санкций. Новое предложение Байдена закрывает этот пробел.

На сегодняшний день государства-члены Европейского союза сообщили о замораживании активов на сумму более 30 миллиардов долларов, в том числе почти 7 миллиардов долларов в виде лодок, вертолетов, недвижимости и произведений искусства. Десятки яхт были арестованы странами-участницами REPO Task Force.

Министерство финансов США наложило санкции и заблокировало суда и самолеты на сумму более 1 миллиарда долларов, а также заморозило активы на сотни миллионов долларов, принадлежащие российской элите, в американском банке.

Ранее Власти писали, что Белый дом привлек отставного трехзвездочного генерала Терри Вольфа, чтобы помочь координировать военную помощь, которую США отправляют в Украину.

Тэги: байден, Российские олигархи