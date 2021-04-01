В Изюм прибыл начальник генштаба РФ Герасимов, чтобы командовать войсками на Донбассе – СМИ
Начальник генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов лично прибыл в Изюм, чтобы лично осуществлять командование войсками на Донбассе.
Об этом сообщает украинское издание Defense Express, сотрудничающее с украинским военно-промышленным комплексом и военными экспертами.
По данным издания, Герасимов уже находится в занятом российскими войсками Изюме или в его окрестностях.
Его должность предполагает ответственность за командование операциями стратегического уровня, что свидетельствует о серьезных намерениях России добиться каких-либо успехов на Донбассе.
Кроме того, прибытие Герасимова говорит о том, что недавние назначение генерала Александра Дворникова командующим войсками РФ в Украине не дало планируемых результатов.