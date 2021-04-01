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17:09 28 Апреля 2022 Просмотров 415   КомментариевКомментарии

В Изюм прибыл начальник генштаба РФ Герасимов, чтобы командовать войсками на Донбассе – СМИ

Начальник генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов лично прибыл в Изюм, чтобы лично осуществлять командование войсками на Донбассе.

Герасимов уже находится в занятом российскими войсками Изюме

Об этом сообщает украинское издание Defense Express, сотрудничающее с украинским военно-промышленным комплексом и военными экспертами.

По данным издания, Герасимов уже находится в занятом российскими войсками Изюме или в его окрестностях.

Его должность предполагает ответственность за командование операциями стратегического уровня, что свидетельствует о серьезных намерениях России добиться каких-либо успехов на Донбассе.

Кроме того, прибытие Герасимова говорит о том, что недавние назначение генерала Александра Дворникова командующим войсками РФ в Украине не дало планируемых результатов.

Тэги: Донбасс, генштаб РФ, войска, рф, валерий герасимов, битва за донбасс, дворников
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