У домработницы Медведчука нашли более $500 000

В ходе расследования и обысков у женщины, работавшей домработницей Медведчука было найдено $467 000 и 87 000 евро.

Задержанный Виктор Медведчук



Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

В ходе расследования незаконной деятельности Медведчука у его домработницы провели санкционированный обыск и изъяли 467 тысяч долларов США и 87 тысяч евро.

Обыск проводился в рамках расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения власти, изменения границ Украины).

«Да, она такая: корыстная, удачливая, продуманная, современная домработница Медведчука», – написала Венедиктова.

Как ранее сообщали Власти, задержанный СБУ народный депутат Виктор Медведчук обратился к президентам Украины и России с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

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