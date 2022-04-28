В Херсоне пылают масштабные пожары: город заволокло дымом. Видео

В Херсоне разгораются масштабные пожары, город затянуло густым черным дымом.

В Херсоне горит лес



По информации местных жителей, прилетов или обстрелов в городе не было. Говорят, что горит трава и лес.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

К сожалению, бороться с огнем некому.

Судя по кадрам видео, которое херсонцы выкладывают в соцсети, огонь плотной стеной окружает город, а площадь пожара постепенно увеличивается.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Тэги: пожар, херсон