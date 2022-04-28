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17:34 28 Апреля 2022 Просмотров 222   КомментариевКомментарии

В Херсоне пылают масштабные пожары: город заволокло дымом. Видео

В Херсоне разгораются масштабные пожары, город затянуло густым черным дымом.

В Херсоне горит лес

По информации местных жителей, прилетов или обстрелов в городе не было. Говорят, что горит трава и лес.

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К сожалению, бороться с огнем некому.

Судя по кадрам видео, которое херсонцы выкладывают в соцсети, огонь плотной стеной окружает город, а площадь пожара постепенно увеличивается.

Тэги: пожар, херсон
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