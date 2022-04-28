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Главная » Мир » Экономика
17:48 28 Апреля 2022 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

Байден запросил у Конгресса $33 млрд для Украины: на что пойдут деньги

Администрация Байдена направляет в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере $33 млрд, направленное на поддержку Украины на новом этапе в течение следующих нескольких месяцев.

Байден вскоре огласит запрос к Конгрессу

Об этом сообщило CNN. Пакет помощи включает в себя финансирование безопасности, экономической и гуманитарной поддержки.

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Из этой суммы $20,4 миллиарда предполагаются для военной помощи и помощи в области безопасности, остальные деньги пойдут на поддержку экономики и гуманитарную сферу.

Издание The Guardian процитировало письмо Байдена спикеру Палаты Нэнси Пелоси.

«Что я хочу разъяснить Конгрессу и американскому народу, так это то, что цена неспособности противостоять насильственной агрессии в Европе всегда была выше, чем цена твердого противостояния таким нападениям», – сказано в документе.

Новая военная помощь, которую может финансировать Конгресс, будет включать:

  • Больше артиллерии, бронетехники, а также противотанковых ракет и зенитных комплексов.
  • Помощь в наращивании потенциала Украины в области кибервойны.
  • Больше обмена разведданными.
  • Поддержка повышения способности Украины производить боеприпасы.
  • Помощь в обезвреживании наземных мин и других взрывчатых веществ, а также в защите Украины от химического, биологического и грязного бомбового нападения.
  • Помощь в обезвреживании наземных мин, самодельных взрывных устройств и других взрывоопасных пережитков войны, а также правительству Украины в обеспечении безопасности и устранении угроз, связанных с химическими, биологическими, радиологическими и ядерными материалами.
  • Дальнейшее наращивание присутствия США на восточном фланге НАТО.

Пакет предложений, которые администрация направляет в Конгресс, также включает в себя меры по укреплению позиций министерства юстиции в преследовании олигархов, связанных с Кремлем.

Байден сказал, что эти меры позволят «расширить и ускорить меры по расследованию, судебному преследованию и конфискации активов российских олигархов, которые будут использоваться на благо Украины».

Как сообщали Власти, президент США анонсирует расширения полномочий по привлечению к ответственности правительства и элит РФ за войну в Украине.

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