Около сотни чеченцев, призванных на войну против Украины, отказались воевать.

Представитель Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса Таипов



Позавчера, 26 апреля, в Чечне показательно расстреляли двух чеченцев, отказавшихся ехать воевать в Украину. Об этом сообщил журналист и экс-нардеп Сергей Высоцкий со ссылкой на племянника Джохара Дудаева, члена президиума правительства временно оккупированной Россией Чеченской Республики Ичкерия и представителя ЧРИ во Франции Мусу Таипова.

Около сотни чеченцев, которых хотели призвать в русское войско для участия в войне против Украины, отказались от этого. Российские офицеры показательно расстреляли двух из них. Тела расстрелянных не отдали родственникам для похорон.

Муса Таипов в разговоре с Сергеем Высоцким подчеркнул: «Только Украина может сломать хребет России».

Ранее Власти писали, что Кадыров отправил в Украину новый отряд “добровольцев” победить Бандеру.

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