Конгресс США принял долгожданный Украиной закон по ленд-лизу

Палата представителей проголосовала преимущественным большинством.

Прямо сейчас по киевскому времени 23:23, 28 апреля, по ленд-лизу закончилось голосование в Палате Представителей. 417 представителей штатов проголосовали «За» и 10 «Против». Об этом сообщили на официальной страничке Твиттера ПП – House Press Gallery.

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Теперь закон будет отдан на подписание президенту США, после чего он будет считаться признанным.

Сенат США принял ещё 6-го апреля.

Что Украина может получить в результате ленд-лиза и готовящейся помощи в $20 млрд:

▪️танки третьего поколения M1A2 Abrams

▪️боевые машины пехоты США M2A3 Bradley

▪️самоходные артиллерийские установки M109A6 Paladin

▪️реактивные системы залпового огня на колёсном шасси HIMARS

▪️универсальная пусковая установка / РСЗО M270 MLRS

▪️передвижной норвежский ЗРК NASAMS 2

▪️ЗРК Patriot

▪️многофункциональные лёгкие истребители 4-го поколения F-16 C/D

Американские аналитики считают, что возрождение ленд-лиза имеет огромное историческое значение, поскольку в 1941 году подобная инициатива стала решающим фактором, позволившим союзникам одержать победу над нацистами во Второй мировой войне.

Глава Пентагона заявил, что считает наиболее важным поставки Киеву таких систем ПВО дальнего действия, как С-300, которые смогут сыграть решающую роль на поле боя.

Закон увеличивает период возможных ссуд для получения оружия/оборудования на более, чем 5 лет. Оплата – когда-то потом и только за уцелевшее.

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