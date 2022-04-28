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06:55 29 Апреля 2022 Просмотров 469   КомментариевКомментарии

Войска РФ выходят из Мариуполя и направляются в сторону Запорожской области — Пентагон

Российские военные выходят из Мариуполя и движутся в сторону Запорожской области, но город по-прежнему не считается оккупированным.

Российские войска покидают Мариуполь

Об этом на брифинге заявил представитель Минобороны США.

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Он уточнил, что пока количественно не может оценить силы, покидающие город, но процесс вывода войск идет.

Отход российской армии от района Мариуполя, по мнению чиновника Минобороны США, не означает, что город уже считается оккупированным, поскольку россияне продолжают наносить по нему авиационные и ракетные удары.

Тэги: Мариуполь
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