Россия развернула отряды боевых дельфинов для защиты своих военных кораблей

Россия развернула обученных боевых дельфинов на военно-морской базе в Севастополе – возможно, для защиты своего флота от подводной атаки.

Дельфинов можно использовать для противодействия диверсантам



Об этом сообщило The Guardian.

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Военно-морской институт США (USNI) изучил спутниковые снимки военно-морской базы в гавани Севастополя и пришел к выводу, что два дельфинохранилища были перемещены на базу в феврале – в начале вторжения Москвы в Украину.

У России есть опыт дрессировки дельфинов для военных целей – их используют для извлечения объектов или сдерживания вражеских дайверов.

Севастопольская военно-морская база имеет решающее значение для российских военных, поскольку она находится на южной оконечности Крыма, который Москва захватила в 2014 году.

Согласно анализу USNI, многие из российских кораблей, стоящих на якоре там, хотя и находятся вне досягаемости ракет, потенциально уязвимы для подводных атак.

Украина также обучала дельфинов в аквариуме недалеко от Севастополя в рамках еще советской программы, которую забросили в 1990-х годах.

Во время холодной войны и США, и Советский Союз разработали использование дельфинов, чьи возможности эхолокации могут позволить им обнаруживать подводные объекты, такие как мины.