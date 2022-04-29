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07:24 29 Апреля 2022 Просмотров 377   КомментариевКомментарии

В Донецке – масштабный пожар на нефтебазе. Фото и видео

В оккупированном Россией Донецке утром 29 апреля загорелась местная нефтебаза.

Пожар вспыхнул на рассвете

Об этом сообщают местные жители.

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Пожар начался на рассвете в Кировском районе города.

Причины возгорания неизвестны. Некоторые источники говорят, что пожару предшествовал обстрел.

Возгорание произошло рано утром

Возгорание произошло рано утром

Официальной информации о причинах воспламенения и пострадавших пока нет.

Официальна причина пожара не названа

Официальна причина пожара не названа

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