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Главная » Украина » Общество
07:53 29 Апреля 2022 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Россия задействовала в Украине 92 батальонные тактические группы, но проблемы остались – Пентагон

Сейчас на территории Украины находится 92 оперативно-батальонные тактические группы русских, но свои проблемы армия РФ так и не решила.

У россиян продолжаются проблемы с логистикой

Об этом сообщили на брифинге в Пентагоне.

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По мнению американских военных, российские войска действуют медленно и неравномерно. При этом результаты этих действий в Пентагоне оценили как постепенный прогресс на Донбассе.

Есть продвижения к востоку от Изюма и немного на юг, но украинцы продолжают оказывать активное сопротивление, поэтому на Донбассе все еще много движений взад-вперед с точки зрения захваченной и/или потерянной территории. Так что существенных изменений в картине боевых действий на Донбассе за последние дни нет.

Также по оценке Пентагона, русские не преодолели все свои логистические и вспомогательные проблемы.

Из-за этого, учитывая не только украинское сопротивление, российские войска могут продвигаться только на несколько километров в день, чтобы не оказаться слишком далеко впереди своих логистических и опорных линий, как это было при наступлении на Киев.

“Таким образом, они ограничены не только боевыми действиями и украинским сопротивлением, но и их все еще продолжающимися логистическими проблемами”, – отметили в Пентагоне.

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