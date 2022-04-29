У россиян на Донбассе небольшие успехи ценой больших потерь – британская разведка

Из-за сильного сопротивления Украины территориальные завоевания России на Донбассе оказались ограниченными и были достигнуты ценой значительных потерь для российских войск.

Россия платит большую цену за маленькие военные успехи



Об этом сказано в отчете министерства обороны Великобритании.

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Также отмечено, что битва за Донбасс остается главным стратегическим направлением России для достижения заявленной цели по обеспечению контроля над Донецкой и Луганской областями.

В этих областях бои были особенно интенсивными вокруг Лисичанска и Северодонецка, с попыткой продвижения на юг от Изюма к Славянску.

Как сообщали Власти, сейчас на территории Украины находится 92 оперативно-батальонные тактические группы русских, но свои проблемы армия РФ так и не решила.