У танков, составляющих костяк путинской армии, есть серьезный конструктивный недостаток, из-за которого при поражении гибнет большинство экипажей.

При пробитии брони детонация боекомплекта срывает у танка башню



Об этом написало издание Bild. На Западе этот дефект называют “чертиком из шкатулки”.

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В танках Т-72 и Т-90 боекомплект хранится в боевом отделении. Преимущество: оружие может перезаряжаться автоматически с помощью механизма, стрелять чаще и обслуживаться меньшим количеством людей. Однако при этом есть и большой недостаток: при пробитии брони экипаж оказывается на пороховой бочке. Легкого попадания достаточно, чтобы взорвать до 42 снарядов и отправить башню в воздух.

«Если не выбраться через секунду, то конец», — говорит Николас Драммонд, аналитик по вооружениям и бывший офицер британской армии.

Это явление известно военным экспертам со времен войны в Персидском заливе в 1991 году как эффект «чертика из шкатулки», подобно фигуре, выпрыгивающей из шкатулки с помощью пружины.

Таким образом, такие танки, как немецкий Leopard 2 или американский Abrams, имеют дополнительные отсеки для хранения боекомплекта.

В 1992 году Россия приняла на вооружение танк T-90 – проблему «чёртика из шкатулки» его конструкторы не решили.

Путин расплачивается за это и сегодня: с начала войны 24 февраля Украина уничтожила не менее 300 танков, 279 были либо повреждены, либо брошены, либо захвачены.

Погибший экипаж заменить достаточно непросто.

По словам бывшего военнослужащего танкового подразделения финской армии Алески Ройнила, обучение занимает до двенадцати месяцев.

Только у представленного в 2015 году Т-14 между боевым отделением и боекомплектом имеются перегородки. Но костяк российской армии по-прежнему составляют танки Т-90 и Т-72.

Как сообщали Власти, из-за сильного сопротивления Украины территориальные завоевания России на Донбассе оказались ограниченными и были достигнуты ценой значительных потерь для российских войск.