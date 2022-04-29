Силы спецопераций раскрыли подробности уничтожения стратегического моста в тылу под Мелитополем. Видео

Воины ССО уничтожили важный инфраструктурный объект в тылу врага на юге Украины возле поселка Акимовка и замедлили обеспечение вражеских подразделений по крымскому направлению.

ССО опубликовали фото подорванного моста



Как сообщили в ССО, подрыв моста – результат работы группы Движения сопротивления ССО Украины.

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Военные отметили, что для россиян это был важный логистический объект на пути из оккупированного Крыма в Мелитополь. Именно здесь враг регулярно перевозил по железной дороге технику, боеприпасы с крымского полуострова на материковую часть Украины – в районы, оккупированные россиянами.

Этот маршрут играл важную роль для наращивания вражеских сил в направлении Полог, Токмак и Мариуполь.

Учитывая приближенность моста к Крыму, потребность оккупантов в этом объекте, а также большие габариты конструкции, трудно поддающейся ремонту в случае разрушения, было принято решение о его уничтожении.

После тщательного планирования операции ее успешно выполнили бойцы Движения сопротивления Сил специальных операций ВС Украины.

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Как сообщали Власти, 28 апреля около 8 утра, в Акимовке Мелитопольского района украинские партизаны подорвали железнодорожный мост, по которому шло обеспечения российской армии из Крыма.

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