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Главная » Украина » Общество
10:24 29 Апреля 2022 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

На сегодня запланирована большая эвакуация людей с “Азовстали” в Мариуполе

Украина надеется в пятницу, 29 апреля, эвакуировать мирных жителей с территории “Азовстали” в Мариуполе.

На "Азовстали" прячутся от российских бомб и ракет тысячи людей

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источник в Офисе президента.

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«Сегодня запланирована операция по выводу гражданских лиц с завода», – сказали в ОП, не вдаваясь в подробности.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил после встречи с Зеленским в Киеве в четверг, 28 апреля, что ведутся интенсивные обсуждения, чтобы обеспечить эвакуацию людей с металлургического завода «Азовсталь», который обстреливают российские войска в Мариуполе.

Напомним, во вторник, 26 апреля,  президент России Владимир Путин «в принципе» согласился с участием ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации людей с завода «Азовсталь».

Как сообщали Власти, в результате бомбежки многотонными бомбами территории завода “Азовсталь”, где находятся украинские воины, обрушилось перекрытие в операционной госпиталя, есть погибшие и раненые.

Тэги: Мариуполь
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