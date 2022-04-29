На сегодня запланирована большая эвакуация людей с “Азовстали” в Мариуполе
Украина надеется в пятницу, 29 апреля, эвакуировать мирных жителей с территории “Азовстали” в Мариуполе.
Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источник в Офисе президента.
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«Сегодня запланирована операция по выводу гражданских лиц с завода», – сказали в ОП, не вдаваясь в подробности.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил после встречи с Зеленским в Киеве в четверг, 28 апреля, что ведутся интенсивные обсуждения, чтобы обеспечить эвакуацию людей с металлургического завода «Азовсталь», который обстреливают российские войска в Мариуполе.
Напомним, во вторник, 26 апреля, президент России Владимир Путин «в принципе» согласился с участием ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации людей с завода «Азовсталь».
Как сообщали Власти, в результате бомбежки многотонными бомбами территории завода “Азовсталь”, где находятся украинские воины, обрушилось перекрытие в операционной госпиталя, есть погибшие и раненые.