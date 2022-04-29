Зеленский и Путин могут встретиться на саммите G20

Президент России Владимир Путин, как и президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение Индонезии посетить саммит G20 в этой стране.

Путин и Зеленский приняли приглашение на саммит Большой двадцатки



Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо.

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По словам Видодо, он пригласил Зеленского и Путина на саммит, запланированный на ноябрь. Оба политика приняли приглашение.

«Я выразил надежду, что война может скоро закончиться и мирное решение путем переговоров может быть достигнуто», – заявил Видодо.