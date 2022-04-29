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13:18 29 Апреля 2022 77 Комментарии
Зеленский и Путин могут встретиться на саммите G20
Президент России Владимир Путин, как и президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение Индонезии посетить саммит G20 в этой стране.
Путин и Зеленский приняли приглашение на саммит Большой двадцатки
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо.
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По словам Видодо, он пригласил Зеленского и Путина на саммит, запланированный на ноябрь. Оба политика приняли приглашение.
«Я выразил надежду, что война может скоро закончиться и мирное решение путем переговоров может быть достигнуто», – заявил Видодо.
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