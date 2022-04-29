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13:36 29 Апреля 2022 Просмотров 126   КомментариевКомментарии

В оккупированном Новоайдаре нашли известного коллаборанта с простреленной головой

В оккупированном российскими войсками Новоайдаре на Луганщине нашли убитым местного коллаборанта Павла Шароградского.

Шароградского похитил под носом у оккупантов

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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По информации разведчиков, Шароградский исчез 25 апреля. Вскоре предателя обнаружили убитым выстрелом в голову и с ранениями на теле.

До начала российского вторжения он был «профессиональным общественным деятелем». Одно время руководил коммунальным учреждением Новоайдарский поселковый центр «Спорт для всех» и был учредителем ОО «Новоайдарская сечь». Никакого бизнеса или высокодоходной работы не имел, хотя представлял себя как высокообеспеченного человека.

После оккупации Новоайдара коллаборант предложил новым «хозяевам» свои услуги. Предоставлял врагу информацию о патриотах, участниках АТО/ООС, членах их семей и о сотрудниках местной администрации с проукраинскими взглядами.

Шароградского похитили из помещения Щастинской РГА, где он участвовал в «совещании» с лицами в балаклавах и военной форме армии РФ.

В отношении Шароградского возбуждено уголовное дело о государственной измене. Выясняются обстоятельства, причины и мотивы происшествия.

Как сообщали Власти, воины ССО уничтожили важный инфраструктурный объект в тылу врага на юге Украины возле поселка Акимовка и замедлили обеспечение вражеских подразделений по крымскому направлению.

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