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14:07 29 Апреля 2022 Просмотров 2278   КомментариевКомментарии

Путин не пригласил на парад 9 мая никого, даже Лукашенко

Кремль не приглашал никого из иностранных лидеров на парад 9 мая в Москве в честь 77-летия победы.

Путин на параде 9 мая будет единственным лидером государства

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России», – сказал он.

Песков добавил, что по его данным, участие Александра Лукашенко в параде Победы в Москве также не планируется.

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