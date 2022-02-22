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Главная » Мир » Политика
14:54 29 Апреля 2022 Просмотров 75   КомментариевКомментарии

В ОБСЕ заявили о подготовке Россией конституции для Украины

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе объявила о прекращении своей наблюдательной миссии в Украине.

Посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер

В четверг, 28 апреля, выступая в ОБСЕ, Майкл Карпентер обвинил Россию в планировании отстранения украинского правительства и органов местного самоуправления от власти. Текст его выступления опубликован на сайте Миссии США при ОБСЕ.

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По его словам, планы Москвы предполагают капитуляцию демократически избранного правительства страны.

«У нас есть информация о том, что планы России по дальнейшему вторжению в Украину включают принудительную капитуляцию демократически избранного правительства Украины, в том числе роспуск всех органов местного самоуправления в Украине. Новые структуры управления должны были быть созданы на «освобождённых» территориях, находящихся под контролем России. Планы нового правительства и новой конституции разрабатываются российскими чиновниками и так называемыми «сепаратистами». Этот проект включает в себя мораторий, запрещающий законным украинским лидерам и тем, кто поддерживает законное правительство Украины, занимать любые руководящие должности», — сказал Карпентер.

Также миссия ОБСЕ уходит из Украины. Она объявила о прекращении своей наблюдательной миссии в Украине после того, как Москва наложила вето на её продление.

По словам действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, были испробованы все варианты, но позиция России не оставила иного выхода.

Ранее Власти писали, что кремль готовит на май референдумы о присоединении к РФ Донбасса и “независимости” Херсонщины.

Тэги: ОБСЕ, Майкл Карпентер
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