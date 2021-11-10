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Главная » Мир » Общество
15:31 29 Апреля 2022 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

Украинские беженцы в Германии будут получать больше денег

ФРГ повысит социальные выплаты для украинских беженцев, находящихся в Германии.

Предполагается, что украинским переселенцам будут платить столько же, сколько получают немецкие безработные

Об этом сообщает DW.

Украины, которые вынужденно оказались в Германии смогут рассчитывать на увеличенные социальные выплаты от правительства ФРГ. Данный законопроект уже вскоре будет рассмотрен в Бундестаге.

Изменения предусмотрены правительственным законопроектом, который вскоре будет рассмотрен в Бундестаге. Он предполагает увеличение социальных выплат для украинцев, которые получили разрешение на проживание в соответствии с законом о пребывании иностранцев, будут получать больше денег. Если закон будет принят, то выплаты увеличат уже с 1 июня.

Предполагается, что украинским переселенцам будут платить столько же, сколько получают немецкие безработные. Чтобы получать выплаты, в июне, украинцы должны регистрироваться в центрах занятости как люди, ищущие работу.

«Соответствующие изменения станут возможными после того, как Бундестаг в ближайшее время рассмотрит законопроект, одобренный 27 апреля федеральным правительством. На социальную защиту украинских беженцев правительство выделило два миллиарда евро», — сообщает DW.

Тэги: Германия, беженцы, Выплаты
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