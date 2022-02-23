Пытались захватить Южноукраинскую АЭС: на Николаевщине СБУ задержала российских диверсантов
В Николаевской области были задержаны российские военные, которые планировали захватить Южноукраинскую АЭС.
Об этом сообщает СБУ.
В Вознесенском районе Николаевской области были задержаны трое российских военных, которые скрывались в заброшенных зданиях вблизи районного центра.
Установлено, что они входили в состав враждебной группировки, участвовавшей в попытках захвата Южноукраинской АЭС. Сообщается, что задержанные военные были в составе минометных расчетов.
Кроме того, СБУ обнаружила вблизи Николаева вражеский схрон с противотанковым вооружением. Тайник обустроили участники российской ДРГ, которая планировала совершение диверсий на территории областного центра.
Во время осмотра тайника правоохранители изъяли противотанковый ракетный комплекс «Корнет» и гранатометы российского производства.
Как ранее сообщали Власти, в Харькове нашли секретный склад запчастей для танков РФ.