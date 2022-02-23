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15:54 29 Апреля 2022 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

Пытались захватить Южноукраинскую АЭС: на Николаевщине СБУ задержала российских диверсантов

В Николаевской области были задержаны российские военные, которые планировали захватить Южноукраинскую АЭС.

Задержанные военные входили в состав минометных расчетов, которые обстреливали область

Об этом сообщает СБУ.

В Вознесенском районе Николаевской области были задержаны трое российских военных, которые скрывались в заброшенных зданиях вблизи районного центра.

Установлено, что они входили в состав враждебной группировки, участвовавшей в попытках захвата Южноукраинской АЭС. Сообщается, что задержанные военные были в составе минометных расчетов.

Кроме того, СБУ обнаружила вблизи Николаева вражеский схрон с противотанковым вооружением. Тайник обустроили участники российской ДРГ, которая планировала совершение диверсий на территории областного центра.

Во время осмотра тайника правоохранители изъяли противотанковый ракетный комплекс «Корнет» и гранатометы российского производства.

Как ранее сообщали Власти, в Харькове нашли секретный склад запчастей для танков РФ.

Тэги: задержание, российские военные, Николаевская область, дрг, южноукраинская АЭС
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