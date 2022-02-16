Военные РФ похитили в Украине британских волонтеров

В Запорожской области российские военные взяли в плен двух британских волонтеров.

МИД Великобритании уже отреагировал на задержание своих граждан



Об этом сообщает «BILD на русском» в Telegram.

Российские военные задержали и взяли в плен двух граждан Великобритании. Британцы прибыли в украину в качестве волонтеров и оказывали помощь людям в Запорожской области.

Перед похищением волонтеры пытались помочь украинской семье из деревни в окрестностях Запорожья выехать за пределы зоны боевых действий. Во время поездки волонтеры были задержаны военными РФ.

МИД Великобритании уже отреагировал на задержание своих граждан. В настоящее время министерство пытается получить больше информации о случившемся.

Как ранее сообщали Власти, в оккупированном Мелитополе российские захватчики похитили отца журналистки и требуют ее приезда.

Тэги: похищение, плен, волонтеры, запорожская область, военные рф