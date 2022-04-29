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16:57 29 Апреля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Под Чернобаевкой чеченцы и буряты устроили перестрелку

В оккупированной Киселевке, что в Чернобаевской сельской общине Херсонской области произошла перестрелка между военными РФ чеченской и бурятской национальности.

Буряты обиделись на чеченцев

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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В ночном инциденте участвовали более 50 человек с каждой стороны. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно.

Причины межэтнического конфликта заключаются в нежелании бурят вести наступательные боевые действия и «неравноправие» условий с чеченцами.

Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве «заградительных отрядов». Их задача – побуждать подразделения оккупантов к активным действиям. То есть открывать огонь по тому, кто пытается отступать.

Еще одна причина – несправедливость в разделе награбленного. Основную выгоду от мародерства получают те же чеченцы.

Кроме того, из-за нежелания участвовать в наступательных действиях возник конфликт между командирами и личным составом подразделений ВС РФ в оккупированной Федоровке Запорожской области.

Россияне жалуются местным жителям на обман при подписании контрактов и получении согласия на участие в боевых действиях.

Выяснилось, что российским контрактникам была обещана операция по «крымскому сценарию». То есть отсутствие сопротивления со стороны Украины, выделение жилья на занятых территориях и спокойное прохождение службы.

Увидев реальную картину, многие россияне отказались вести дальнейшую службу. Это повлекло за собой конфликт, разбираться в котором прибыли представители ФСБ. Часть военнослужащих после допросов увезли в неизвестном направлении. К месту несения службы они не вернулись.

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