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Главная » Украина » Экономика
18:08 29 Апреля 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Дефицит топлива в Украине обещают устранить, но цена вырастет

Последние несколько дней по меньшей мере в Киеве и Одессе наблюдается дефицит топлива на заправках.

Дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины будет ликвидирован в течение недели. Об этом заявила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

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«В течение следующих семи дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы и сейчас мы решаем вопрос, как максимально быстро ввезти их на территорию Украины», — написала она.

Свириденко отметила, что данная ситуация приведет к «незначительному удорожанию» нефтепродуктов из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта доставки.

Она подчеркнула, что Россия пытается остановить экономику Украины созданием искусственного дефицита топлива.

«Уничтожение Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, являвшегося основным производителем горючего в Украине, а также ряда нефтебаз операторов рынка со значительным запасом горючего привели к временному дефициту», — сообщила Свириденко.

Ранее были приняты решения, существенно уменьшившие влияние на экономику резкого подорожания нефтепродуктов на мировых рынках: отменили акциз и уменьшили НДС с 20% до 7%.

Ранее Власти писали, что в оккупированном Россией Донецке утром 29 апреля загорелась местная нефтебаза.

Тэги: дефицит топлива, министр экономики Юлия Свириденко
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