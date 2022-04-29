Главная » Мир » Происшествия
18:15 29 Апреля 2022 234 Комментарии
В России прогремел взрыв на стратегическом объекте
В российском Кургане «произошло происшествие» на участке цеха №4 завода «Синтез», в результате которого разрушена часть ограждающей конструкции производственного здания.
Взорвалось здание фармкомпании
Об этом сообщил Telegram-канал Baza и ряд других российских пабликов.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
В результате мощного взрыва есть двое пострадавших. По словам местных жителей, в домах рядом с предприятием взрывной волной выбило окна.
«Синтез» занимает первое место по производству антибиотиков среди российских производителей. Прежде всего – для госпитального сегмента.
По предварительной “официальной” версии, причиной ЧП стало нарушение технологического процесса.
Loading...
Новости по теме
ТОРДефицит топлива в Украине обещают устранить, но цена вырастет
29.04.2022 18:08
ТОРБритания направляет в Восточную Европу 8 тысяч своих военных
29.04.2022 17:22
ТОРВ Стамбуле прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Фото и видео
29.04.2022 17:00