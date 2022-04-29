В России прогремел взрыв на стратегическом объекте

В российском Кургане «произошло происшествие» на участке цеха №4 завода «Синтез», в результате которого разрушена часть ограждающей конструкции производственного здания.

Взорвалось здание фармкомпании



Об этом сообщил Telegram-канал Baza и ряд других российских пабликов.

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В результате мощного взрыва есть двое пострадавших. По словам местных жителей, в домах рядом с предприятием взрывной волной выбило окна.

«Синтез» занимает первое место по производству антибиотиков среди российских производителей. Прежде всего – для госпитального сегмента.

По предварительной “официальной” версии, причиной ЧП стало нарушение технологического процесса.