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Главная » Мир » Общество
19:34 29 Апреля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россияне требуют от Apple 90 миллионов рублей из-за отключения Apple Pay

В начале марта Apple приостановила свою деятельность в России, в том числе работу сервиса Apple Pay, из-за российского вторжения в Украину и западных санкций, последовавших за войной.

Российские пользователи подали в Пресненский суд Москвы коллективный иск к компании Apple из-за прекращения работы на устройствах платежного сервиса Apple Pay. Об этом пишет Медуза.

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Основанием для иска стало «нарушение прав потребителей» из-за «необоснованного одностороннего прекращения работы» Apple Pay в России, пояснил Константин Лукоянов, старший партнер адвокатского бюро «Чернышов, Лукоянов и партнеры», представляющий интересы истцов. По его словам, отключение сервиса привело «к сокращению функциональных свойств проданных на российском рынке устройств», в результате чего ценность гаджетов снизилась, а возможности пользователей были ограничены.

«В соответствии с действующим законодательством РФ подобные действия являются недобросовестными, дискриминационными в отношении российских потребителей», — заявил юрист.

Истцы требуют компенсации морального вреда (по три миллиона рублей на каждого заявителя), возмещения материального ущерба, возобновления работы сервиса, а также штрафа для Apple. Общая сумма исковых требований составила 90 миллионов рублей.

Ответчиком по иску выступают Apple Inc. и ее дочерние подразделения — Apple Holding B.V. и ООО «Эппл Рус».

В начале марта Apple приостановила свою деятельность в России, в том числе работу сервиса Apple Pay, из-за российского вторжения в Украину и западных санкций, последовавших за войной.

27 апреля «Коммерсант» сообщил о другом иске к Apple — 20 покупателей гаджетов компании потребовали компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей на каждого и «соразмерного уменьшения стоимости» товаров из-за отключения Apple Pay.

Похожий иск о нарушении прав российских пользователей ранее был подан к американскому видеосервису Netflix, который тоже прекратил работу в России на фоне войны в Украине. В общей сложности истцы потребовали от сервиса 60 миллионов рублей.

Ранее Власти писали, что Apple удалила приложение TikTok из App Store для российских пользователей.

Тэги: Apple Pay в России
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