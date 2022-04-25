Россия продолжает гореть: масштабный пожар вспыхнул на Сахалинской ГРЭС

В России произошел масштабный пожар на Сахалинской ГРЭС-2, о пострадавших не сообщается.

Причиной пожара стало якобы отключение турбогенератора



По информации РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ПАО «Сахалинэнерго» Маргариту Татарову, возгорание случилось в турбинном отделении.

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Причиной пожара стало отключение турбогенератора. В настоящее время тушение продолжается, однако на электроснабжение потребителей происшествие якобы не повлияло, оно осуществляется в полном объеме.

На электростанции сработала система пожаротушения, добавила Татарова. В результате пожара никто не пострадал, разрушений тоже нет. В МЧС отметили, что технологический процесс был остановлен, из здания самостоятельно вышли 30 человек.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале написал, то пламя разгорелось с новой силой и охватило кровлю.

Как сообщают местные СМИ, «горит около 40 млрд рублей».

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Тэги: Россия, пожар