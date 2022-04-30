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09:26 30 Апреля 2022 Просмотров 44   КомментариевКомментарии

В Попасной оккупанты расстреляли два эвакуационных автобуса

В Попасной на Луганщине российские военные расстреляли два эвакуационных автобуса с людьми.

Связи с людьми, которые находились в автобусах, нет

Об этом сообщил руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов.

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По его словам, в пятницу, 29 апреля, из Попасной эвакуировали 31 человека, но желающих было гораздо больше. Поэтому отправили в город еще два автобуса.

“Известно, что они добрались до населенного пункта и попали под обстрел вражеской ДРГ. Автобусы расстреляны. Связи с людьми, которые находились в транспортном средстве и организовывали эвакуацию, нет», – рассказал Ханатов.

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