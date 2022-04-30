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12:59 30 Апреля 2022 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Вы что, долбо@бы, бл@дь: оккупанты массово отказываются наступать в сторону Чернобаевки

Российские военные массово отказываются идти в наступление в направлении Чернобаевки и ищут «дураков», которые готовы стать «пушечным мясом».

Оккупанты понимают, что могут стать пушечным мясом

Об этом сообщила пресс-служба СБУ со ссылкой на новый перехват разговора командира батальона с РФ с командиром роты, прибывший с пополнением из. «ДНР».

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«Сегодня утром русские отказались, говорят: «Вы чего едете, вы мясо!». Они здесь стояли, их послали туда (на Чернобаевку – Ред.). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят: «Вы что, долбо#бы, блдь? Куда вы сунетесь?!!», и вот это – началась паника», – жалуется захватчик из «ДНР».

Также он говорит, что после бегства россиян только 5 из 20 человек «нового пополнения из ДНР» согласились идти в атаку. А чтобы убедить других, российский командир прибег к лжи: якобы солдаты будут обороняться, а не наступать.

“Но и это не подействовало… Что ж, тяжело мотивировать людей, которые не знают, что они здесь делают”, -  констатировали в СБУ.

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