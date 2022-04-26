Следующая цель РФ – освободить Марс от марсиан: Подоляк потроллил Лаврова

После обозначения главой МИД РФ Сергеем Лавровым одной из целей “спецоперации” России как “освобождение мира от неоколониального гнета Запада» советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк предложил следующую цель.

Подоляк прокомментировал бред Лаврова



Свое мнение по поводу высказываний главного кремлевского дипломата Подоляк опубликовал в Twitter.

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«Освобождение» по-русски – это только массовые уничтожения. Впрочем, следующие цели спецоперации РФ могут относиться к «освобождению» Марса от влияния марсиан. Ждем”, – написал Подоляк.

Как сообщали Власти, министр иностранных дел России Сергей Лавров дал обширное интервью китайскому агентству Синьхуа, где уделил много внимания войне в Украине и западным санкциям.

Тэги: Сергей Лавров, Михаил Подоляк