НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
15:49 30 Апреля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США упростит въезд для специалистов из России, — СМИ

Администрация Байдена намерена отменить визовые ограничения для высококвалифицированных специалистов из России.

Такие меры позволят за короткий период времени ослабить высокотехнологичные ресурсы России

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на Bloomberg.

Согласно информации полученной от источника агентства Bloomberg, Белый дом предложил Конгрессу отменить визовые правила въезда для высококвалифицированных российских специалистов.

Планируется, что отмена визовых правил будет распространяться на граждан России, у которых есть степень магистра или доктора наук в области науки, технологии, инженерии или математики, полученная в США или за рубежом.

В частности речь идет о специалистах в области полупроводников, космических технологий, кибербезопасности, перспективных технологий и компьютерных систем, ядерных технологий, искусственного интеллекта, разработки ракетных двигателей.

Сообщается, что такие меры позволят за короткий период времени ослабить высокотехнологичные ресурсы России, а в долгосрочной — подорвать инновационную базу, укрепив при этом экономику и национальную безопасность США.

Как ранее сообщали Власти, в Донецке – масштабный пожар на нефтебазе.

Тэги: Россия, США, Специалисты, въезд
Loading...

Новости по теме

ТОР
22.02.2022 08:59
Блинкен пока не отменил встречу с Лавровым
ТОР
21.02.2022 13:07
В Кремле заявили об отсутствии “конкретных планов” встречи Путина и Байдена
ТОР
21.02.2022 06:28
Посольство США предупредило о возможных терактах в Москве и Санкт-Петербурге
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
«Призрак Киева» погиб во время выполнения боевого задания

16:15 Украина

Следующая цель РФ – освободить Марс от марсиан: Подоляк потроллил Лаврова

15:39 Мир

Вас ждет неизбежная участь: бердянские партизаны обратились к коллаборантам

13:11 Украина

Война идет по плану, миру мешают США и НАТО: главное из интервью Лаврова агентству Синьхуа

08:06 Мир

В России прогремел взрыв на стратегическом объекте

18:15 Мир

Под Чернобаевкой чеченцы и буряты устроили перестрелку

16:57 Украина

В ОБСЕ заявили о подготовке Россией конституции для Украины

14:54 Мир

Путин не пригласил на парад 9 мая никого, даже Лукашенко

14:07 Мир

Силы спецопераций раскрыли подробности уничтожения стратегического моста в тылу под Мелитополем. Видео

09:32 Украина

В Донецке – масштабный пожар на нефтебазе. Фото и видео

07:24 Украина

Войска РФ выходят из Мариуполя и направляются в сторону Запорожской области — Пентагон

06:55 Украина

Новости | NetGameSlots.com