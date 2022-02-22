США упростит въезд для специалистов из России, — СМИ

Администрация Байдена намерена отменить визовые ограничения для высококвалифицированных специалистов из России.

Такие меры позволят за короткий период времени ослабить высокотехнологичные ресурсы России



Об этом сообщает Meduza со ссылкой на Bloomberg.

Согласно информации полученной от источника агентства Bloomberg, Белый дом предложил Конгрессу отменить визовые правила въезда для высококвалифицированных российских специалистов.

Планируется, что отмена визовых правил будет распространяться на граждан России, у которых есть степень магистра или доктора наук в области науки, технологии, инженерии или математики, полученная в США или за рубежом.

В частности речь идет о специалистах в области полупроводников, космических технологий, кибербезопасности, перспективных технологий и компьютерных систем, ядерных технологий, искусственного интеллекта, разработки ракетных двигателей.

Сообщается, что такие меры позволят за короткий период времени ослабить высокотехнологичные ресурсы России, а в долгосрочной — подорвать инновационную базу, укрепив при этом экономику и национальную безопасность США.

Как ранее сообщали Власти, в Донецке – масштабный пожар на нефтебазе.

Тэги: Россия, США, Специалисты, въезд