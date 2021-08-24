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16:20 30 Апреля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Макрон пообещал увеличить военную помощь Украине – СМИ

В разговоре с Зеленским президент Франции пообещал увеличить военную и гуманитарную помощь Украине.

Макрон набрал абсолютное большинство голосов, 58,55%, в воскресенье, 24 апреля, во втором туре президентских выборов

Об этом сообщает французское телевидение со ссылкой на источники в Елисейском дворце, звонок между двумя президентами прошел днем в субботу, 30 апреля.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Украине в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Макрону в разговоре также заявил, что французские эксперты и дальше будут помогать собирать доказательства военных преступлений россиян в Украине.

Как ранее сообщали Власти, Макрона официально провозгласили победителем президентских выборов.

Тэги: Франция, военная помощь, макрон
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