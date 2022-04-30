«Призрак Киева» погиб во время выполнения боевого задания

Предположительно, МиГ-29, который пилотировал 29-летний лётчик Степан Тарабалка, был сбит 13 марта.

Предположительно Степан Тарабалка был сбит 13 марта



Об этом сообщило Bild.

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В военном руководстве Киева заявляют, что Тарабалка был асом ВСУ: «Он господствовал в небе над нашей столицей».

За боевое мужество лётчик посмертно награждён «Золотой Звездой», ему присвоили звание «Героя Украины».