30.04.2022 16:20
Главная » Украина » Происшествия
16:15 30 Апреля 2022 1088 Комментарии
«Призрак Киева» погиб во время выполнения боевого задания
Предположительно, МиГ-29, который пилотировал 29-летний лётчик Степан Тарабалка, был сбит 13 марта.
Предположительно Степан Тарабалка был сбит 13 марта
Об этом сообщило Bild.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
В военном руководстве Киева заявляют, что Тарабалка был асом ВСУ: «Он господствовал в небе над нашей столицей».
За боевое мужество лётчик посмертно награждён «Золотой Звездой», ему присвоили звание «Героя Украины».
Loading...
Новости по теме
ТОРМакрон пообещал увеличить военную помощь Украине – СМИ
ТОРУкраина арестовала 51 белорусских цистерн с горючим
30.04.2022 16:12
ТОР«Укрзалізниця» приостановила продажу электронных билетов
30.04.2022 15:54