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16:15 30 Апреля 2022 Просмотров 1088   КомментариевКомментарии

«Призрак Киева» погиб во время выполнения боевого задания

Предположительно, МиГ-29, который пилотировал 29-летний лётчик Степан Тарабалка, был сбит 13 марта.

Предположительно Степан Тарабалка был сбит 13 марта

Об этом сообщило Bild.

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В военном руководстве Киева заявляют, что Тарабалка был асом ВСУ: «Он господствовал в небе над нашей столицей».

За боевое мужество лётчик посмертно награждён «Золотой Звездой», ему присвоили звание «Героя Украины».

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