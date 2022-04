Российских киберспортсменов дисквалифицировали с турнира из-за буквы Z

Об этом говорится в заявлении компании Beyond the Summit (BTS), организовавшей соревнования.

Во время турнира Dota Pro Circuit (DPC) по Dota 2 в Восточной Европе игрок Иван Москаленко (он же Pure) из российской киберспортивной команде нарисовал на игровой мини-карте символ, похожий на букву Z.

На это обратил внимание один из ведущих турнира украинец Виталий Волочай (он же v1lat), и сразу же потребовал отстранить российскую команду.

So this is what you get in game when you allow players from orgs that support the war in Ukraine to play in a tournaments.

Pure, Virtus Pro player, draws a Z symbol in game. Symbol that supports the war and russian army killing ukrainians

They should be banned. indefinetely pic.twitter.com/LOC6VME8f1

— Vitalii Volochai #StandWithUkraine (@v1lat) April 29, 2022