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13:25 01 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Херсонской и Запорожской областях восстанавливают связь – Минцифры

Работы по восстановлению связи в Херсонской и Запорожской области уже ведутся.

Причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключения от электроснабжения оборудования операторов в Херсонской и Запорожской областях.

«Оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей. Причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключения от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах. Работы уже ведутся, связь будет восстановлена», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали Власти, в Херсонской и части Запорожской областей оккупанты вырубили связь и интернет.

Тэги: Херсонская область, связь, запорожская область, минцифры
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