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17:44 30 Апреля 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Финляндия примет решение по вступлению в НАТО до 12 мая

В этот день собираются финские парламентские группы.

Финляндия намерена вскоре принять решение по вопросу о членстве в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё вскоре объявит о своей позиции по вопросу о возможном членстве его страны в НАТО. Ниинистё сказал в интервью газете Ilta-Sanomat, что он намерен представить свою позицию НАТО не позднее 12 мая. В этот день собираются финские парламентские группы.

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Двумя днями позже свою позицию намерена представить Социал-демократическая партия премьер-министра Санны Марин. В конечном итоге президент и правительство примут совместное решение о возможной заявке Финляндии в НАТО.

В Финляндии после начала «специальной военной операции» России на Украине активно обсуждается возможность вступления страны в НАТО. Если ранее большинство финнов были против членства в альянсе, то последние опросы общественного мнения свидетельствуют о росте настроений в пользу НАТО. Так, по последним опросам, за вступление в НАТО высказались 62% опрошенных, против были 16% и остальные затруднились с ответом. О возможности вступления говорят и некоторые ведущие политики страны.

Ранее Власти писали, что Финляндия может подать заявку на членство в НАТО до конца весны.

Тэги: Финляндия в НАТО
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