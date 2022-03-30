Вечерняя сводка от Генштаба ВСУ

Продолжается шестьдесят шестой день героического сопротивления украинского народа российскому военному вторжению.

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По состоянию на вечер, 30 апреля, враг продолжает проводить наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сохранения сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом. Об этом сообщает пресс-службу генштаба ВСУ.

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На Слобожанском направлении группировка войск противника продолжает наносить авиационные удары и артиллерийские обстрелы города Харькова.

На Изюмском направлении оккупанты, силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск предпринимают попытки наступления в направлениях Изюм. – Барвенково и Изюм – Славянск.

Враг продолжает сосредоточивать силы и средства как на временно занятых территориях Харьковской области, так и в Белгородской области, в непосредственной близости от государственной границы Украины. Так, в район населенного пункта Волохов Яр оккупанты переместили подразделения 55-й отдельной мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, а в город Изюм — подразделения 5 отдельной танковой бригады 36 общевойсковой армии Восточного военного округа.

Противник наращивает систему противовоздушной обороны, ведет воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных Сил Украины с применением БПЛА в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Ивановка, Красное, Курулько, Довгенькое, Новая Дмитровка и Барвенково.

На Мариупольском направлении враг продолжил наносить авиационные удары по городу Мариуполь. Основные усилия сосредоточены на блокировании подразделений Сил обороны в районе завода «Азовсталь».

В Запорожском направлении противник проводит перегруппировку, осуществляет наращивание подразделений артиллерии с целью продолжения наступления.

На Таврическом направлении враг продолжает демонстративные действия с целью недопущения переброски подразделений наших войск на другие направления, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Южнобужском направлении оккупанты, силами 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых частей черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск ведут боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Враг продолжает перегруппировку подразделений, принимает меры по пополнению запасов.

Продолжаются подготовительные меры противника по осуществлению наступления и выхода на административную границу Херсонской области.

В Николаевском направлении враг продолжает попытки огневого поражения позиций наших войск.

На Бессарабском направлении оккупанты распространяют дезинформацию относительно угрозы населению Приднестровского региона Республики Молдова со стороны Украины.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Не исключается воплощение противником провокаций в приграничных районах.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. По имеющейся информации, на территории республики Беларусь до сих пор развернуты российские ОТРК «Искандер-М», а отдельные авиационные подразделения воздушно-космических сил российской федерации продолжают базироваться на определенных аэродромах.

На Северском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и инфраструктуры в приграничных с российской федерацией районах Украины.

Российские оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары и осуществляют артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и жилых районов в населенных пунктах Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Противник также продолжает незаконное содержание граждан Украины и подвергает их пыткам и пыткам.

В результате наступления подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное.

Тэги: Генштаб ВСУ