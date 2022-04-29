С “Азовстали” эвакуировали 20 гражданских

Из-под завалов на «Азовстали» украинские военные достали 20 гражданских и передали для эвакуации на подконтрольную Украине территорию.

Военные продолжают доставать людей из-под завалов



Об этом сообщил заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь («Калина»).

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«Целую ночь по территории завода работала ствольная вражеская артиллерия, которая принесла новые завалы и разрушения. Режим тишины, который должен был начаться в 06.00, начался лишь в 11.00, и да, это правда, по состоянию на сейчас обе стороны придерживаются режима тишины”, – рассказал военный.

По его словам, приезда эвакуационной колонны ждали с 06.00, она приехала только в 18.25.

“По состоянию на 19:40 мы передали в договоренное место 20 гражданских, которых удалось освободить из-под завалов. Это женщины и дети, мы надеемся, что люди поедут в договоренном направлении, а именно Запорожье”, – пояснил Паламарь.

Он также добавил, что силами полка «Азов» проводится специальная спасательная операция, в ходе которой из-под завалов тросами бойцы достают гражданских людей.

“Мы надеемся, что процесс будет продолжен. И нам удастся эвакуировать всех гражданских”, – сказал заместитель командира полка.

При этом он обратил внимание, что раненных военных, нуждающихся в медицинской помощи, не забирают, об их эвакуации не идет речь.

“Подчеркиваю, что мы просим гарантировать выезд не только гражданских, но и раненых наших военнослужащих, которым необходима медицинская помощь», – подчеркнул Паламарь.

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