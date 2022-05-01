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07:22 01 Мая 2022 Просмотров 1733   КомментариевКомментарии

Под Харьковом ВСУ уничтожили российские штабы: сотни убитых офицеров

За последние трое суток украинские военные нанесли несколько ударов по российским штабам в Харьковской области, уничтожив сотни офицеров и, возможно, одного генерала.

Под Харьковом ВСУ уничтожило очень много оккупантов

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live«.

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«Только за трое последних суток, сейчас уже есть подтвержденные результаты ударов, удар по Первомайскому, Харьковская область, два удара по Изюму — штаб ВДВ, штаб второй общевойсковой армии. Даже по нижней границе – 100 трупов в одном месте, 200 в другом и не меньше 100 в третьем. В верхней границе называют и по 200-300. Надо понимать, что это старшие офицеры среди них», – рассказал Арестович.

Также он добавил, что пока по неподтвержденным данным, уничтожен начальник штаба ВДВ генерал Симонов.

Кроме того по информации советника главы ОП, наступление оккупантов на Изюмском направлении «очень сильно» замедлилось. Они несут большие потери, а пополнение с территории РФ не заходит уже около четырех суток.

«Около четырех суток уже, это обобщенная информация, не видно движения российских войск с территории России на территорию Украины. Особенно в направлении главного удара. То есть на Изюм не перебрасываются войска. Вообще», – сказал он.

При этом отправляется обратно  «огромное количество» подбитой техники, раненые и убитые. Арестович подчеркнул, что убитых очень много.

По его словам, на Изюмском направлении «наблюдается перелом», оккупанты замедляются, «потому что уничтожение штабов всегда вытормаживает темпы очень сильно», а пополнение не заходит.

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