Германия поддержала эмбарго на российскую нефть

Германия поддерживает планы Европейского союза по введению эмбарго на импорт нефти из России.

Германия, очевидно, нашла альтернативные пути поставки нефти



Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.

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По его данным, в ходе последних предварительных переговоров по шестому санкционному пакету Евросоюза в отношении России Берлин поддержал запрет на ввоз российской нефти.

Предположительно причиной изменений в позиции Германии по вопросу эмбарго могли стать успехи в поиске альтернативных поставщиков энергоресурсов.

Издание также отметило, что основными противниками введения эмбарго на поставки нефти их России считаются Венгрия, Австрия, Словакия, Испания, Италия и Греция.

Ранее Bloomberg сообщало, что в шестой пакет санкций ЕС против России может войти в том числе полное эмбарго на нефть. По информации агентства, ЕС собирается предложить ввести полный запрет на российскую нефть к концу 2022 года, а также отключить ряд банков РФ и Белоруссии от SWIFT.

Тэги: санкции, Германия