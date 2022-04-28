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Главная » Украина » Общество
09:53 01 Мая 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Россия пытается “узаконить” свою власть на Херсонщине

Россия пытается «узаконить» свою административную власть в Херсоне и на прилегающей территории.

Оккупанты "обживаются" на Херсонщине

Об этом сообщило минобороны Великобритании со ссылкой на разведданные.

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Новые «власти» заявляют о невозможности возвращения региона в Украину и с 1 мая вводят здесь рублевое обращение.

По мнению британских аналитиков, это говорит о планах РФ установить свое политическое и экономическое влияние в Херсоне на долгосрочной основе.

“Прочный контроль над Херсонской областью повысит возможности России по продвижению на север и запад. А также повысит безопасность позиций РФ в Крыму”, – заключили в минобороны Британии.

Тэги: херсон
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