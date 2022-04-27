Потери РФ по состоянию на 1 мая – Генштаб

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 23 500 своих военных.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении



Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Украинские защитники убили 23 500 российских военных, уничтожили более 1000 танков, около двухсот самолетов и почти две с половиной тысячи боевых бронированных машин.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 01.05 ориентировочно составляют (в скобках приведены данные за минувшие сутки, 30 апреля):

Сообщается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении, данные уточняются.

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