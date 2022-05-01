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14:32 01 Мая 2022 Просмотров 184   КомментариевКомментарии

В Курской области РФ обрушился железнодорожный мост

В Курской области частично обрушилась конструкция железнодорожного моста. Причины происшествия выясняются.

Мост использовался товарными составами

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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«Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут, на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП», – сообщил губернатор.

Он уточнил, что железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов.

Пострадавших нет. Старовойт заверил, что жизни и здоровью граждан ничто не угрожает.

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