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14:32 01 Мая 2022 184 Комментарии
В Курской области РФ обрушился железнодорожный мост
В Курской области частично обрушилась конструкция железнодорожного моста. Причины происшествия выясняются.
Мост использовался товарными составами
Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
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«Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут, на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП», – сообщил губернатор.
Он уточнил, что железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов.
Пострадавших нет. Старовойт заверил, что жизни и здоровью граждан ничто не угрожает.
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