НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
15:03 01 Мая 2022 Просмотров 1227   КомментариевКомментарии

Под Белгородом заметили огромный столб дыма. Фото и видео

Возле российского Белгорода поднимается огромный столб дыма, местные жители говорят о мощном взрыве.

Официальной информации о взрыве и разрушениях пока нет

Российские Telegram-каналы сообщают сильном столбе дыма под Белгородом и публикуют соответствующие фото и видео.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Также сообщается, что за полчаса до появления дыма над городом кружили вертолёты.

Официальной информации по поводу происходящего нет, как и данных о повреждениях и пострадавших.

Огромный столб дыма виден издалека

Огромный столб дыма виден издалека

http://vlasti.net/ext/uploads/2022/05/0b1f43.mov

http://vlasti.net/ext/uploads/2022/05/da3558.mov

Позже местные жители сообщили, что в Белгороде, после серии «хлопков», перекрыт мост через Северский Донец.

Как сообщали Власти, в Курской области частично обрушилась конструкция железнодорожного моста. Причины происшествия выясняются.

Loading...

Новости по теме

ТОР
01.05.2022 14:46
Официально подтвержден взрыв штаба, где находился глава Генштаба РФ в Изюме: много убитых
ТОР
01.05.2022 14:32
В Курской области РФ обрушился железнодорожный мост
ТОР
01.05.2022 13:37
Потери РФ по состоянию на 1 мая – Генштаб
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Под Белгородом заметили огромный столб дыма. Фото и видео

15:03 Мир

Официально подтвержден взрыв штаба, где находился глава Генштаба РФ в Изюме: много убитых

14:46 Мир

В Курской области РФ обрушился железнодорожный мост

14:32 Мир

Под Запорожьем нацгвардеец сбил “Иглой” российский Су-25

07:32 Украина

Под Харьковом ВСУ уничтожили российские штабы: сотни убитых офицеров

07:22 Украина

«Призрак Киева» погиб во время выполнения боевого задания

16:15 Украина

Следующая цель РФ – освободить Марс от марсиан: Подоляк потроллил Лаврова

15:39 Мир

Вас ждет неизбежная участь: бердянские партизаны обратились к коллаборантам

13:11 Украина

В ОРДЛО мобилизуют даже инвалидов: спастись можно только взяткой

11:21 Украина

Война идет по плану, миру мешают США и НАТО: главное из интервью Лаврова агентству Синьхуа

08:06 Мир

В России прогремел взрыв на стратегическом объекте

18:15 Мир

Новости | NetGameSlots.com