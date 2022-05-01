Под Белгородом заметили огромный столб дыма. Фото и видео
Возле российского Белгорода поднимается огромный столб дыма, местные жители говорят о мощном взрыве.
Российские Telegram-каналы сообщают сильном столбе дыма под Белгородом и публикуют соответствующие фото и видео.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Также сообщается, что за полчаса до появления дыма над городом кружили вертолёты.
Официальной информации по поводу происходящего нет, как и данных о повреждениях и пострадавших.
http://vlasti.net/ext/uploads/2022/05/0b1f43.mov
http://vlasti.net/ext/uploads/2022/05/da3558.mov
Позже местные жители сообщили, что в Белгороде, после серии «хлопков», перекрыт мост через Северский Донец.
Как сообщали Власти, в Курской области частично обрушилась конструкция железнодорожного моста. Причины происшествия выясняются.